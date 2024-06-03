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Çanakkale’de kendini MİT personeli olarak tanıtan kişi yakalandı

Çanakkale’de kendini MİT personeli olarak tanıtan kişi yakalandı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir kafede kendini Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) ait personel kimlik kartı ile teşhir eden kişi gözaltına alındı.