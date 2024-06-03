Çanakkale’de kendini MİT personeli olarak tanıtan kişi yakalandı

İHA
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi Yeni Kordonda bulunan bir kafede kendini Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait personel kimlik kartı ile teşhir eden bir şahıs olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Adliyeye sevk edildi
KOM ekiplerince kafede T.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada kuru sıkı tabanca, askeri personel kamuflajı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından T.T. adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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