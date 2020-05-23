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    Çanakkale'de kısıtlamaya uymayan gence ceza

    4 günlük sokağa çıkma yasağı başlarken, kısıtlamaya uymayarak dışarıda dolaşan gence, polis ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 23.05.2020 - 08:48
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    Çanakkale'de kısıtlamaya uymayan gence ceza

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca sürecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, uygulanmaya başladı.

    Bu kapsamda ilk kez sokağa çıkma yasağının uygulandığı Çanakkale’de saatler 24.00'ü gösterdiğinde kentte sessizlik hakim oldu.

    Saatler 01.25’i gösterdiğinde ise sokakta olan bir genç, denetim yapan polis ekiplerince durduruldu.

    PARA CEZASI

    Kimlik kontrolü yapan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için gence idari para cezası uyguladı.

    Polis ekiplerine, "Bu defa affedin" diyen genç ceza yemekten kurtulamadı.

    Çanakkale'de kısıtlamaya uymayan gence ceza ViDEO

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