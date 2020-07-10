Çanakkale'de, köpekleri traktöre bağlayan çiftçi

İki köpeğini traktörünün arkasına iple bağlayarak tarlasından dönen çiftçi tepkilere neden olurken, o anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Çanakkale'nin Sarıcaeli köyü yolu üzerinde tarlasından dönen bir çiftçi, iki köpeğini, traktörün arkaısna bağlayarak yolculuk yaptı.

Çiftçi ve iki köpeği o halde gören vatandaşlar ise çiftçiye tepki gösterdi.

'HER GÜN BÖYLE GİDİYORLAR, ALIŞIKLAR'

Çiftçi, bunu neden yaptığını soran vatandaşlara, her gün traktörü ile tarlasına gidip gelirken köpekleri iple bağlayarak çektiğini, onların da bu duruma alışkın oluğunu söyledi.