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    Çanakkale'de küçük Ayaz'ın bot görme hayali gerçek oldu

    Sahil Güvenlik botlarını gördüğünde heyecanlanarak yakından görmek isteyen küçük Ayaz'ın hayali, Sahil Güvenlik Komutanlığınca yerine getirildi.
    • İHA
    • 25.07.2020 - 17:21
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    Çanakkale'de küçük Ayaz'ın bot görme hayali gerçek oldu

    Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 4 yaşındaki Ayaz Kesen, Sahil Güvenlik botlarını her gördüğünde heyecanlanıyordu.

    En büyük hayali, Sahil Güvenlik botunu yakından görmek olan Ayaz'ın hayalini gerçekleştirmek için Kesen ailesi, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına e-posta yoluyla ulaştı.

    BOTA GİTTİLER

    Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında botları gören Kesen ailesi, Sahil Güvenlik botlarının yoğun görev periyodu arasında yanlarına gitti.

    HAYALİ GERÇEK OLDU

    Sahil Güvenlik botunun dümenine geçen 4 yaşındaki Ayaz Kesici, keyifli bir gün geçirdi.

    GEMİ HEDİYE EDİLDİ

    Bu mutlu günün hatırası olarak, Ayaz Kesici’ye hayalindeki geminin resmi hediye edildi.

    Çanakkale'de küçük Ayaz'ın bot görme hayali gerçek oldu #1

    Çanakkale'de küçük Ayaz'ın bot görme hayali gerçek oldu #2

    Çanakkale'de küçük Ayaz'ın bot görme hayali gerçek oldu #3

    Çanakkale'de küçük Ayaz'ın bot görme hayali gerçek oldu #4

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