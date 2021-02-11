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    Çanakkale'de kuyumcular, sahte altını anlamak için mihenk taşı kullanıyor

    Son dönemlerde artan sahte altın dolandırıcılığına karşı kuyumcuların, mihenk taşıyla altın ayırt etmeye başladığı belirtildi.
    • DHA
    • 11.02.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 10:18
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    Çanakkale'de kuyumcular, sahte altını anlamak için mihenk taşı kullanıyor

    Türkiye’de son zamanlarda fiyatının artması nedeniyle sahte altın dolandırıcılığı olaylarında artış meydana geldi.

    Polis, sahte altın dolandırıcılarına çok sayıda operasyon düzenlerken, kuyumcular da kendi aralarında kurdukları WhatsApp gruplarıyla haberleşerek kalpazanlara karşı mücadele veriyor.

    Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, hem kuyumcuların hem de vatandaşların alması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

    TANIDIK KUYUMCULARDAN ALTIN ALINMALI

    Ay, son dönemlerde artan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekerek, vatandaşların tanıdığı kuyumculardan altın alışverişi yapması gerektiğini vurguladı.

    Çanakkale de kuyumcular, sahte altını anlamak için mihenk taşı kullanıyor #1

    KUYUMCULARI SAHTE ALTINDAN MİHENK TAŞI KORUYOR

    Sahte altını anlamak için klasik yöntemleri kullandıklarını belirten Timur Ay, "Son dönemlerde altın olmayan ürünler, birçok ilimizde üzerine belli bir kaplama yapılarak kuyumculara satılmaya başlandı. Biz de kuyumcular olarak altın olup olmadığını kendi klasik yöntemlerimizle anlamaya çalışıyoruz.

    Çanakkale de kuyumcular, sahte altını anlamak için mihenk taşı kullanıyor #2

    Bunlardan bir tanesi altının mihenk taşıdır. Mihenk taşını altının üzerine sürtüp 14 ayarın suyunu sürerek altın olup olmadığına bakarız. Buradaki altın çizgisini yok etmediği takdirde altın olarak kabul edilir. Kalpazanlar tarafından bozdurulmaya çalışılan sahte altını mihenk taşına sürttüğümüzde ve üzerine de 14 ayar altın suyunu sürdüğümüzde iz siliniyor ve sahte olduğu anlaşılıyor.” dedi.

    Çanakkale de kuyumcular, sahte altını anlamak için mihenk taşı kullanıyor #3

    "KUYUMCULARIN BU DÖNEMDE İŞLERİ ÇOK ZOR"

    Vatandaşların sahte altına karşı alması gereken önlemlerden bahseden Timur Ay, "Tüketiciler için en güvenli yol, altın alırken daha önce alışveriş yaptıkları kuyumcuları tercih etmesi. Ancak kuyumcuların bu dönemde işleri daha zor. Altının geçen yıl itibariyle çok ciddi şekilde fiyatlanması altın olmayan ürünleri altın gibi piyasaya sürmek isteyen kalpazanların iştahını kabarttı.

    Çanakkale de kuyumcular, sahte altını anlamak için mihenk taşı kullanıyor #4

    Bu da doğal olarak bu mesleğin aktörlerini çok zor duruma soktu. Mümkün olduğunca tecrübelerimizle sahtesini ayırt etmeye çalışıyoruz. Sesi ve ağırlığından anlamaya çalışıyoruz. Ya da altın tamircisi arkadaşlara göstererek emin oluyoruz. Ancak yine de mağdur olan meslektaşlarımız var. Zonguldak’taki bir kuyumcu arkadaşımız dolandırıldı. Sonrasında kullandığı WhatsApp gurubu sayesinde dolandırıcılar yakalandı.

    Çanakkale de kuyumcular, sahte altını anlamak için mihenk taşı kullanıyor #5

    Biz de kuyumcular olarak mümkün olduğunca kendi önlemlerimizi kendimiz almaya çalışıyoruz. Bunların birisi de kuyumcular arasında kurulan WhatsApp grubu. Bir kuyumcu arkadaşımız altın olmadığına dair kuşku duyduğunda hemen WhatsApp gurubundan diğer meslektaşlarını uyarıyor. Şahsın eşkalini ve ürünü tarif ederek bilgilendiriyor. Çanakkale, kuyumcu arkadaşlarımızın yer aldığı WhatsApp grubunda polis arkadaşlarımız da yer alıyor. Kalpazanlara karşı organize şekilde mücadele veriyoruz." diye konuştu.

    Çanakkale de kuyumcular, sahte altını anlamak için mihenk taşı kullanıyor #6

    Çanakkale de kuyumcular, sahte altını anlamak için mihenk taşı kullanıyor #7

    Çanakkale de kuyumcular, sahte altını anlamak için mihenk taşı kullanıyor #8

    Çanakkale de kuyumcular, sahte altını anlamak için mihenk taşı kullanıyor #9

    Çanakkale de kuyumcular, sahte altını anlamak için mihenk taşı kullanıyor #10


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