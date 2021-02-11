Çanakkale'de kuyumcular, sahte altını anlamak için mihenk taşı kullanıyor

Son dönemlerde artan sahte altın dolandırıcılığına karşı kuyumcuların, mihenk taşıyla altın ayırt etmeye başladığı belirtildi.

Türkiye’de son zamanlarda fiyatının artması nedeniyle sahte altın dolandırıcılığı olaylarında artış meydana geldi.

Polis, sahte altın dolandırıcılarına çok sayıda operasyon düzenlerken, kuyumcular da kendi aralarında kurdukları WhatsApp gruplarıyla haberleşerek kalpazanlara karşı mücadele veriyor.

Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, hem kuyumcuların hem de vatandaşların alması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

TANIDIK KUYUMCULARDAN ALTIN ALINMALI

Ay, son dönemlerde artan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekerek, vatandaşların tanıdığı kuyumculardan altın alışverişi yapması gerektiğini vurguladı.

KUYUMCULARI SAHTE ALTINDAN MİHENK TAŞI KORUYOR

Sahte altını anlamak için klasik yöntemleri kullandıklarını belirten Timur Ay, "Son dönemlerde altın olmayan ürünler, birçok ilimizde üzerine belli bir kaplama yapılarak kuyumculara satılmaya başlandı. Biz de kuyumcular olarak altın olup olmadığını kendi klasik yöntemlerimizle anlamaya çalışıyoruz.

Bunlardan bir tanesi altının mihenk taşıdır. Mihenk taşını altının üzerine sürtüp 14 ayarın suyunu sürerek altın olup olmadığına bakarız. Buradaki altın çizgisini yok etmediği takdirde altın olarak kabul edilir. Kalpazanlar tarafından bozdurulmaya çalışılan sahte altını mihenk taşına sürttüğümüzde ve üzerine de 14 ayar altın suyunu sürdüğümüzde iz siliniyor ve sahte olduğu anlaşılıyor.” dedi.

"KUYUMCULARIN BU DÖNEMDE İŞLERİ ÇOK ZOR"

Vatandaşların sahte altına karşı alması gereken önlemlerden bahseden Timur Ay, "Tüketiciler için en güvenli yol, altın alırken daha önce alışveriş yaptıkları kuyumcuları tercih etmesi. Ancak kuyumcuların bu dönemde işleri daha zor. Altının geçen yıl itibariyle çok ciddi şekilde fiyatlanması altın olmayan ürünleri altın gibi piyasaya sürmek isteyen kalpazanların iştahını kabarttı.





Bu da doğal olarak bu mesleğin aktörlerini çok zor duruma soktu. Mümkün olduğunca tecrübelerimizle sahtesini ayırt etmeye çalışıyoruz. Sesi ve ağırlığından anlamaya çalışıyoruz. Ya da altın tamircisi arkadaşlara göstererek emin oluyoruz. Ancak yine de mağdur olan meslektaşlarımız var. Zonguldak’taki bir kuyumcu arkadaşımız dolandırıldı. Sonrasında kullandığı WhatsApp gurubu sayesinde dolandırıcılar yakalandı.





Biz de kuyumcular olarak mümkün olduğunca kendi önlemlerimizi kendimiz almaya çalışıyoruz. Bunların birisi de kuyumcular arasında kurulan WhatsApp grubu. Bir kuyumcu arkadaşımız altın olmadığına dair kuşku duyduğunda hemen WhatsApp gurubundan diğer meslektaşlarını uyarıyor. Şahsın eşkalini ve ürünü tarif ederek bilgilendiriyor. Çanakkale, kuyumcu arkadaşlarımızın yer aldığı WhatsApp grubunda polis arkadaşlarımız da yer alıyor. Kalpazanlara karşı organize şekilde mücadele veriyoruz." diye konuştu.























