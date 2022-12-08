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    Çanakkale'de ölüme terk edilen 34 göçmen kurtarıldı

    Çanakkale Ayvacık açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 2 can salı içerisindeki 34 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • 08.12.2022 - 19:06
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    Çanakkale'de ölüme terk edilen 34 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    34 göçmen kurtarıldı

    Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 2 can salı içerisindeki toplam 34 kaçak göçmen kurtarıldı.

    Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Çanakkale de ölüme terk edilen 34 göçmen kurtarıldı #1


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