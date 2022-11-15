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    Çanakkale'de ölüme terk edilen 41 kaçak göçmen kurtarıldı

    Çanakkale Ayvacık açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen 41 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • 15.11.2022 - 00:03
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    Çanakkale'de ölüme terk edilen 41 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    41 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-28 botu tarafından Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 41 kaçak göçmen kurtarıldı.

    İHA'nın haberine göre kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Çanakkale de ölüme terk edilen 41 kaçak göçmen kurtarıldı #1


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