Çanakkale'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Çanakkale’de otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, eski cezaevi kavşağında, Okan C.'nin kullandığı 17 DS 909 plakalı otomobil ile Orhan Ö.'nün idaresindeki 17 AEH 233 plakalı motosiklet çarpıştı.

Motosiklette bulunanlar yaralandı

Kazada motosiklet sürücüsü Orhan Ö. ve yanında bulunan Kerem U. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.