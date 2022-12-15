Çanakkale'de sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı
Çanakkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 13,5 litre sahte alkol ve içki kiti ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
- 15.12.2022 - 18:44
Yeni yılın yaklaşmasıyla, ekipler sahte alkol üreticileri için harekete geçti...
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülürken, A.T. ve Ü.A.'nın adreslerine operasyon düzenlendi.
13,5 litre sahte alkol yakalandı
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 13,5 litre sahte alkol, 10 litre etil alkol, içki kiti ve 40 bin boş makaron ele geçirildi.
DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan A.T. ve Ü.A., hakkında adli işlem yapılarak, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.