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Çanakkale'de sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale'de sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 13,5 litre sahte alkol ve içki kiti ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.