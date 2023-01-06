Çanakkale'de su krizi kapıda

İçme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nda su seviyesi 23 milyon metreküpe kadar düştü. Kuraklığın devam etmesi halinde kentte kısıtlamalar yaşanabilir.

Çanakkale'de yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı gederek azalmaya başladı.

Kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarı, 23 milyon metreküpe kadar düştü.

Kısıtlamalar gelebilir

Barajdaki su miktarının iyice azalması üzerine kısıtlamalar yaşanabilir.

Çanakkale Belediyesi yetkilileri ise içme ve kullanma suyunun tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

İHA’ya konuşan Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, Atikhisar Barajı'nın kent için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Tarımsal açıdan da risk var

“Atikhisar Barajı, Çanakkale kentinin tek içme ve kullanma suyu kaynağı. Şu andaki rezervimiz 23 milyon metreküp, doluluk oranımız yüzde 42,5. Kent ihtiyacı için çok büyük bir risk olmamakla birlikte önümüzdeki dönemin kurak geçmesi halinde 2020 yılında aldığımız önlemler gibi bir takım önlemler almak zorunda kalabiliriz.

Ama Atikhisar Barajı aynı zamanda tarımsal sulamada da kullanılan bir baraj. Dolayısıyla yağış düşmemesi halinde tarımsal üretim açısından da bir risk görülüyor. Ancak aldığımız meteorolojik verilere göre 10 Ocak’tan sonra yağışlı bir döneme girileceği öngörülüyor. Umutla bekliyoruz.”





“2020’deki gibi benzer önlemler almak zorunda kalabiliriz”

2020 yılında ciddi bir kuraklık yaşadıklarını hatırlatan Mutluay, “Su seviyemiz o zamanlar ciddi anlamda azalmış, yüzde 22'ler seviyesine düşmüştü. Belediye encümeni kararıyla da bir takım önlemler aldık. Oto yıkamalarda kısıtlamalara gittik ve burada her ay belirli bir tonajın üzerinde su kullanımına izin vermedik.

Kentlilerimize sürekli uyarılarda bulunduk. Özellikle merdiven yıkamaları, iş yeri önleri yıkamaları, bahçe sulamalarının azaltılması ya da sulama yapılmaması, kısıtlı uygulanması gibi yine benzer önlemler almak zorunda kalabiliriz. Ama dilerim bunların hiçbirini yaşamayız.” diye konuştu.

“Yüzey sulamaları terk etsinler”

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Mutluay, “Artık iklim değişikliği ve iklim krizine bağlı kuraklığı daha sık periyotlarla yaşamaya başladık. Onun için vatandaşlarımız, suyun en değerli materyal olduğunu lütfen anlasınlar ve suyu mümkünse tasarruflu kullanmaya çalışsınlar. Buradan tarımsal anlamda suyu kullanan üreticilerimiz, mutlaka basınçlı sulama, damlama ve yağmurlama gibi sistemleri devreye soksunlar, kullansınlar.

Yüzey sulamaları terk etsinler. Diğer bir önerim de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne olacak. Gerek Bayramiç Barajı gerek Çanakkale Barajı gibi iletim hatlarının artık acilen kapalıya dönüşmesi gerekiyor. Sızma, buharlaşma ve tahliyeden kaynaklı kayıpların kaldırılması için kapalı sisteme acilen dönüştürülmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

2020 yılında kısıtlamalar yaşanmıştı

Çanakkale'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda 2020 yılında 12 milyon metreküp su kalmıştı.

3 yıl önce yaşanan kuraklık nedeniyle barajda su miktarının iyice azalması üzerine harekete geçen Çanakkale Belediyesi, şehirde şebeke suyuyla araç, halı ve kilim yıkanmasını yasaklamıştı.

Sanayi tesislerinde kısıtlamaya gidilmiş, bahçe sulamalarının da kuyu suyu ve damlama sistemi ile yapılmasında karar kılınmıştı.