Çanakkale'de telefon dolandırıcısı 12 yaşındaki kızı kandırdı

Çanakkale’de 12 yaşındaki kızı arayıp kendisini savcı olarak tanıtan zanlı, ziynet eşyaları ve paraları istedi. Telefondaki dolandırıcıya inanan kız, evdeki bütün altın ve paraları zanlıya verdi.

Çanakkale'nin merkez Cevatpaşa Mahallesi’nde yaşanan olayda, dolandırıcı, ev sahibinin 12 yaşındaki kızına kendisini savcı olarak tanıtarak babasının adının FETÖ dosyasında geçtiğini ve diğer FETÖ şüphelilerinin de evlerine altın ve para koyduklarını söyleyerek, kapıya gelen sözde polis memuruna evdeki altın ve paraları teslim etmelerini söyledi.

300 BİN LİRALIK ALTINLARI VERDİ

Korkuya kapılıp söyleneni yapan 12 yaşındaki kız, evdeki 300 bin lira değerindeki altın ve nakit paraları kapıya gelen dolandırıcıya teslim etti.

Küçük kızın babası olayı öğrenince durumu polise bildirdi.

POLİS KAMERALARDAN TESPİT ETTİ

Kısa sürede eve gelen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek dolandırıcının 47 yaşındaki Akın Onan olduğunu belirledi.

BALIKESİR'DE YAKALANDI

Asayiş Büro ekiplerinin özverili çalışmasının ardından telefon dolandırıcısı Akın Onan, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yakalandı.

Zanlı Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken, çalınan altın ve paralar ise sahiplerine teslim edildi.









