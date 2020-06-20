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    Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü

    Bayramiç ilçesinde traktörün çektiği biçerdövere arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı.
    • AA
    • 20.06.2020 - 01:25
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    Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü

    Çanakkale'de, Bayramiç-Ezine kara yolunun Yağcılar mevkisinde Ezine istikametine doğru giden Gürsel Akgün (59) idaresindeki araç, Ali Küçükçakıroğlu idaresindeki traktörün arkasında çektiği biçerdövere çarptı.

    Otomobilde bulunan Akgün ve yanındaki Ahmet Uzunoğlu (71), çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Haber verilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları araçtan çıkartırken sağlık ekipleri, Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

    Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan Uzunoğlu'nun da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Akgün'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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