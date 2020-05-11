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    Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

    Jandarma ekiplerince 20 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
    • AA
    • 11.05.2020 - 16:58
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    Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

    Çanakkale'nin Biga ilçesinde jandarma ekipleri, 20 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.

    Düzenlenen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak suçlarından M.G, A.G, C.G, S.T, T.G, E.Ö, C.M, N.S, M.S, S.K. ve B.K. yakalandı.

    11 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Ekiplerin yaptığı aramada 57 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram toz esrar, 90 gram skunk ve yaklaşık 100 uyuşturucu hapın yanı sıra 5 tabanca ve 200 bin lira ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

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