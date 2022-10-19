Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Çanakkale'de narkotik ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda; 1 kilo 300 gram bonzai, 1 kilo 140 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 107 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 1 kilo 300 gram bonzai, 1 kilo 140 gram metamfetamin, 354 gram skunk, 70 gram esrar, 21 gram kokain, 513 adet sentetik ecza, 17 adet ecstasy hap, 322 gram sıvı ecstasy maddesi, 12 kök kenevir bitkisi, 3 adet tabanca ve uyuşturucu madde ticarinden el edildiği düşülen 13 bin 210 TL, 125 euro ve 90 pounds para ele geçirildi.

Yakalanan 107 şüpheliden 12'si tutuklandı

İHA'nın haberine göre, yakalanan 107 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve aranması bulunan 19 şüphelinin 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.