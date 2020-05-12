Çanakkale'de yaşlı kadına doğum günü sürprizi

Vefa ekipleri, 100 yaşına giren yaşlı kadını ziyaret ederek pasta götürdü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 100 yaşına giren Habibe Tunç'un doğum gününü kutlamak üzere aldıkları pastayla birlikte ziyaretine gitti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan yaşlı kadın, ekipleri karşısında görünce mutlu oldu.

HİJYEN PAKETİ HEDİYE EDİLDİ

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cem Gökdemir ve beraberindekiler, Tunç’a doğum günü hediyesi olarak koronavirüs hijyen paketi verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, hediye paketi içerisinde gönderdiği "Anneler Günü" ile ilgili mektup, ekipler tarafından kendisine okundu.

Hediyesini alan 100 yaşındaki Habibe Tunç, kendisine gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür etti.