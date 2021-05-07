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    Çanakkale'de Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 53 kaçak göçmen kurtarıldı

    Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilip, ölüme terk edilen 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 07.05.2021 - 20:46
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    Çanakkale'de Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 53 kaçak göçmen kurtarıldı

    Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    53 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

    Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 53 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

    Çanakkale de Yunanistan ın ölüme terk ettiği 53 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Çanakkale de Yunanistan ın ölüme terk ettiği 53 kaçak göçmen kurtarıldı #2

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