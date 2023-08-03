İHA

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Türkiye, tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor.

Bunaltıcı hava, istenmeyen sonuçlar da doğurabiliyor.

Tıpkı İstanbul’a su sağlayan barajlar gibi Çanakkale’de de durum vahim.

Su seviyesi azalıyor

Şehre kış aylarında beklenen yağış düşmedi, bu da barajlarda beklenen su seviyesini oluşturmadı.

Barajlardaki su miktarının giderek azaldığı yerlerde riski de beraberinde geldi.

Çanakkale’deki Kumköy Barajı kurudu

Kullanılmayan baraj kurudu

Eceabat ilçesine bağlı topraklarının verimliliğiyle bilinen Kumköy köyünde, üreticilerin yıllar önce kullandığı tamamen kurudu.

Çanakkale’deki Kumköy Barajı kurudu

Yıllardır kullanılmayan Kumköy Barajı’nın son halini görenler, gözlerine inanamadı.