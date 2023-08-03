Çanakkale’deki Kumköy Barajı kurudu

İHA
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Türkiye, tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor.
Bunaltıcı hava, istenmeyen sonuçlar da doğurabiliyor.
Tıpkı İstanbul’a su sağlayan barajlar gibi Çanakkale’de de durum vahim.
Su seviyesi azalıyor
Şehre kış aylarında beklenen yağış düşmedi, bu da barajlarda beklenen su seviyesini oluşturmadı.
Barajlardaki su miktarının giderek azaldığı yerlerde kuraklık riski de beraberinde geldi.
Kullanılmayan baraj kurudu
Eceabat ilçesine bağlı topraklarının verimliliğiyle bilinen Kumköy köyünde, üreticilerin yıllar önce kullandığı baraj tamamen kurudu.
Yıllardır kullanılmayan Kumköy Barajı’nın son halini görenler, gözlerine inanamadı.