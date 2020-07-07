Çanakkale'deki orman yangınında son durum

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve bazı köyleri tehdit etti.

Havanın kararmasıyla havadan müdahale sona ererken, karadan söndürme çalışmaları devam etti.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın yerleşim yerlerine metreler kala kontrol altına alınarak durdurulabildi.

Havanın kararmasıyla geri çekilen helikopterler günün ilk ışıklarıyla tekrar müdahaleye başladı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının söndürüldüğünü şu an soğutma işlemlerinin sürdüğünü duyurdu.

GÜN AĞIRINCA...

Köylere metreler kala kontrol altına alınarak durdurulan yangının boyutu, gün ağırınca ortaya çıktı.

Ormanlar ve buğday tarlaları adeta küle dönerken, yangın nedeniyle simsiyah örtüyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile böyle görüntülendi.