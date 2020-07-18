Canan Kaftancıoğlu'ndan Ayasofya değerlendirmesi

Kaftancıoğlu, "Ayasofya'ya namaza gidecek misiniz" sorusuna Muharrem İnce'nin açıklamasını hatırlattı ve "Muharrem Bey herkesin yerine namaza gider" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Gündeme dair gazetecilerin soruların yanıtlayan Kaftancıoğlu, Ayasofya sorusuna da cevap verdi.

AYASOFYA'YA YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM

Ayasofya'nın camii yapılmasına ilişkin soruya yanıt veren Kaftancıoğlu "Olağanüstü gündemin olağanüstü parçası yapmak istedikleri için yorum yapmıyorum. Suni gündemi asli gündem yapmak istemiyorum. Ne söylerse 1 hafta tartışılacaktı. Ülkenin gerçek gündemini perdelemek için kurgulanan bu konuyla ilgili konuşmamam, korktuğumdan değil." ifadelerini kullandı.

"MUHARREM BEY HERKESİN YERİNE GİDER"

CHP İl Başkanı'na, davet gelmesi halinde Ayasofya'ya namaz kılmaya gideceğini söyleyen Muharrem İnce'nin sözleri hatırlatılarak "Siz de davet gelirse namaza gidecek misiniz?" sorusunu "Muharrem Bey herkesin yerine gider" diyerek yanıtladı.