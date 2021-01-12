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    Çankırı Belediyesi'nden Yeşilçamlı korona uyarısı

    Çankırı Belediyesi, Yeşilçam sanatçıları ve çizgi film karakterlerinin replikleriyle hazırlanan afişlerle, koronavirüs karşı temizlik, maske, mesafe çağrısı yapıyor.
    • AA
    • 12.01.2021 - 23:44
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    Çankırı Belediyesi'nden Yeşilçamlı korona uyarısı

    Koronavirüsle mücadele kapsamında Çankırı Belediyesi, kentteki billboardlara asılan afişlerle, salgınla mücadelede temizlik, maske kullanımı, sosyal mesafe konusundaki tedbirlere işaret ediyor.

    Afişlerde "Süt Kardeşler", "Çiçek Abbas" filmleri ile "Alaaddin'in Sihirli Lambası" gibi çizgi filmlerin sahneleriyle akıllara kazınan replikler, tedbirlere uyarlanarak kullanılıyor.

    Çankırı Belediyesi nden Yeşilçamlı korona uyarısı #1

    "HERKESE BENDEN MASKE ŞAKİR'E YOK"

    Vatandaşlar, "Seni hiç sevmiyorum süt oğlan. Baban da maske takmazdı, onu da sevmezdim.", "Herkese benden maske Şakir'e yok.", "Dile benden ne dilersen. Maske, mesafe ve temizlik." gibi repliklerle uyarılıyor.

    Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşların sağlığı için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.
    Çankırı Belediyesi nden Yeşilçamlı korona uyarısı #2
    Çankırı Belediyesi nden Yeşilçamlı korona uyarısı #3
    Çankırı Belediyesi nden Yeşilçamlı korona uyarısı #4
    Çankırı Belediyesi nden Yeşilçamlı korona uyarısı #5
    Çankırı Belediyesi nden Yeşilçamlı korona uyarısı #6

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