Çankırı'da 798 sentetik madde ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Çankırı'da 798 sentetik madde ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Çankırı'da kırmızı ve yeşil reçeteye tabi 798 sentetik maddeyi şehre sokmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente giriş yapan araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Ankara'dan Çankırı'ya gelen bir otomobilde yapılan aramada, kırmızı ve yeşil reçeteye tabi toplam 798 sentetik madde ele geçirildi.

2 kişi tutuklandı

Araçta bulunan A.Y. ve E.B. isimli 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre mahkeme, 2 şüphelinin 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanmasına hükmetti.