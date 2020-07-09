Hızla ilerleyen bir kamyon sürücüsü, yol vermediği ambulansla yarışa girerken, o anlar ambulans şoförü tarafından görüntülendi.

Çankırı-Kızılırmak karayolu üzerinde vakaya giden bir ambulans, önünde seyir halinde saatte 130 kilometre hızla ilerleyen kamyon sürücüsünden yol istedi.

Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsü çalan sirenlere rağmen hızını daha da artırdı.

"BİZ CAN DERDİNDEYİZ, BU YOL DERDİNDE"

Trafik magandası kamyon şoförü virajlarda dahi hızını düşürmeden ilerledi. Ambulansta bulunan bir sağlık personeli de o anları kameraya alarak "Biz can derdindeyiz, buda yol derdinde" diyerek sitem etti.

Çankırı'da ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsü