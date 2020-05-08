Çankırı'da korona tedbirlerine uymayan 250 kişiye para cezası

Koronavirüs önlemleri kapsamında denetimler sıkı bir şekilde yürütülüyor.

Çankırı'da, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 250 kişiye 136 bin 598 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il genelinde kontrol ve denetimler sürüyor.

KORONA TEDBİRLERİNE UYMAYANLARA PARA CEZASI

Kabahatler ve İl Umumi Hıfzıssıhha kanunları gereği koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara aykırı davranan 65 yaş üstü 115 kişiye 50 bin 236 lira, 20 yaş altı 106 kişiye 66 bin 238 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 29 kişiye de 20 bin 124 lira para cezası kesildi.