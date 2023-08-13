Çankırı’da otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı Çankırı’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.

İHA

Çankırı'da Mimar Sinan Mahallesi Kuşhane Sokak'ta, 18 ABD 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı.

Kazada araç içerisinde bulunan N.A. (40), O.E.A. (12), İ.D. (13), F.A. (16) G.D. (35) ve B.D yaralandı.

Yaralanan yedi kişi hastaneye kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.