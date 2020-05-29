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    Çankırı'da teslim olmamak için kendini yakan hükümlü

    Eldivan ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özcan K. jandarmaya teslim olmamak için üzerine tiner döküp, kendini ateşe verdi.
    • DHA
    • 29.05.2020 - 19:49
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    Çankırı'da teslim olmamak için kendini yakan hükümlü

    Çankırı'da Jandarma ekipleri, 3 ayrı dolandırıcılık suçundan toplam 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özcan K.'nın, Eldivan ilçesine bağlı Akçalı köyünde olduğunu öğrendi.

    Tutuksuz yargılanırken cezası onanan Özcan K., jandarmanın geldiğini görünce tiner bidonunu eline alıp, "Gelmeyin kendimi yakarım" dedi.

    Çankırı'da teslim olmamak için kendini yakan hükümlü VİDEO

    JANDARMA SÖNDÜRDÜ

    Bunun üzerine takviye ekip istendi. Özcan K., takviye jandarma ekibi geldiği sırada üzerine tiner döküp, çakmakla kendini ateşe verdi.

    Üstündeki kıyafetler alev alan Özcan K., jandarmanın üzerine doğru koştu. Jandarma, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü.

    Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Özcan K., Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilen Özcan K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    AKRABALARI DA GÖZALTINA ALINDI

    Öte yandan, Özcan K.'nın yakalanması sırasında jandarmaya mukavemette bulunan yakınları M.K. (27), Ö.K. (19), F.K. (50), O.K. (66) ve İ.K. (35) hakaret ve tehdit suçlarından gözaltına alındı. 5 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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