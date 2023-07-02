Çatalca'da 200 dönüm tarla kül oldu
DHA

İstanbul'da ekili cayır cayır yandı..

Çatalca ilçesinin Muratbey Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında saat 17.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Buğday tarlasının yandığını görenlerin bildirmesiyle araziye birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

200 dönüm kül oldu

200 dönüm kül oldu

Yoğun çalışmalar sonucu sövdürülen yangında 200 dönümlük buğday tarlası zarar gördü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadı.

Geniş haber // Çatalca'da 200 dönümlük buğday tarlası küle döndü #2

Havadan görüntülendi

Yangına bölgedeki çiftçilerde traktörleriyle müdahale etti. Küle dönen arazi havadan da görüntülendi.