Çatalca'da 200 dönüm tarla kül oldu

DHA
İstanbul'da ekili tarla cayır cayır yandı..
Çatalca ilçesinin Muratbey Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında saat 17.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Buğday tarlasının yandığını görenlerin bildirmesiyle araziye birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.
200 dönüm kül oldu
200 dönüm kül oldu
Yoğun çalışmalar sonucu sövdürülen yangında 200 dönümlük buğday tarlası zarar gördü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadı.
Havadan görüntülendi
Yangına bölgedeki çiftçilerde traktörleriyle müdahale etti. Küle dönen arazi havadan da görüntülendi.