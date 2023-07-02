Çatalca'da 200 dönüm tarla kül oldu İstanbul Çatalca'da buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 200 dönümlük buğday tarlası zarar gördü. Yanan arazi havadan da görüntülendi.

DHA İstanbul'da ekili tarla cayır cayır yandı.. Çatalca ilçesinin Muratbey Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında saat 17.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Buğday tarlasının yandığını görenlerin bildirmesiyle araziye birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. 200 dönüm kül oldu 200 dönüm kül oldu Yoğun çalışmalar sonucu sövdürülen yangında 200 dönümlük buğday tarlası zarar gördü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadı. Havadan görüntülendi Yangına bölgedeki çiftçilerde traktörleriyle müdahale etti. Küle dönen arazi havadan da görüntülendi.