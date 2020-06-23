- En Son Haber
- İç Haber
- Çatalca'da çıkan hortum panik yarattı
Çatalca'da çıkan hortum panik yarattı
İstanbul'da şiddetli yağmur öncesinde hortum meydana geldi. Hortum cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi
- DHA
- 23.06.2020 - 14:42
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul’da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı.
Sağanak ve dolu yağışı öncesi siyah bulutlar şehrin üzerini kapladı...
HORTUM...
Yağmur öncesinde Çatalca'da hortum meydana geldi. Meydana gelen hortum bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye kaydedildi.