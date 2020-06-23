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    Çatalca'da çıkan hortum panik yarattı

    Çatalca'da çıkan hortum panik yarattı

    İstanbul'da şiddetli yağmur öncesinde hortum meydana geldi. Hortum cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi
    • DHA
    • 23.06.2020 - 14:42
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    Çatalca'da çıkan hortum panik yarattı #1

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul’da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı.

    Sağanak ve dolu yağışı öncesi siyah bulutlar şehrin üzerini kapladı...

    HORTUM...

    Yağmur öncesinde Çatalca'da hortum meydana geldi. Meydana gelen hortum bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye kaydedildi.

    Çatalca'da çıkan hortum panik yarattı #2

    Çatalca'da çıkan hortum panik yarattı #3

    Çatalca'da çıkan hortum panik yarattı #4

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