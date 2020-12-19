Çatalca'da define arayan 5 kişiden biri, 30 metrelik kuyuya düştü

Çatalca İnceğiz Mağaralarının üst kısmında bulunan tepede define arayan 5 arkadaştan biri, 30 metrelik kuyuya düştü.

Çatalca İnceğiz Mağaralarının üst kısmında, Hüseyin S. 5 arkadaşı ile birlikte bölgede define aramak için çalışma yapmaya başladı. Bu sırada Hüseyin S. bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik kuyuya düştü.

AFAD EKİPLERİ, 30 METRELİK KUYUDAN ÇIKARDI

Diğer arkadaşların haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuyuda mahsur kalan kişiyi kurtarmak için hummalı bir çalışma yaptı. Ekipler kurdukları halat sistemi ile 30 metre derinlikte bulunan kişiyi yukarı çekti.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenilen Hüseyin S. arazi aracı ile en yakın sağlık kuruluşuna götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlattı.