Çatı katında tehlikeli akrobatik gösteri

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında 3 gencin 6 katlı binanın çatısında yaptığı kısa gösteri ve fotoğraf çekimi yürekleri ağza getirdi.

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında 3 gencin 6 katlı binanın çatısına çıktı, akrobatik gösteri yaptı.

Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ELLERİNİN ÜZERİNDE DURDU

Yüreklerin ağza geldiği görüntülerde apartmanın çatısında televizyon antenlerinin bulunduğu yerde bir gencin ellerinin üzerinde durduğu, diğer gencin fotoğraf çektiği ve bir diğerinin de poz verdiği görülüyor.

Bir süre çatıda kalan gençler, daha sonra geldikleri yerden iniyor.

Çatı katında akrobatik gösteri VİDEO