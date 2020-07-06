Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e bor katkılı el dezenfektanı "BOREL" hediye etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, basın toplantısının sonunda Borrell'e özel bir hediye verdi

"TÜRKİYE İLE KARARLARINIZI GÜNCELLERKEN BUNU DA DİKKATE ALIN"

Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in hediyesi olduğunu belirttiği bor katkılı el dezenfektanı "BOREL"i verirken, "Enerji Bakanı'mız isim hakkı talep etmesin diye bir "L"yi eksik yapmış, borel ama tek 'L' ile dedi. Büyük bir kutu. Türkiye'yle ilgili kararlarınızı güncellerken bunu da dikkate alın" dedi.

BORREL'DEN ESPRİLİ YANIT

Borrell ise Çavuşoğlu'na esprili bir yanıt verirken, "Bunu içmem gerekmiyor değil mi?" dedi.

Çavuşoğlu, AB Temsilcisi Borrell'e BOREL hediye etti İZLE