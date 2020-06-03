Çavuşoğlu: Floyd'un bu şekilde öldürülmesi kabul edilemez

ABD'deki polis şiddetine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Polisin bir insanı bu şekilde öldürmesi kabul edilemez." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Libya'da meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye'nin de desteğiyle darbeci Hafter'e zemin kaybettirmeye devam ediyor.

Konuya değinen Çavuşoğlu, "Hafter bu savaşı kazanamaz." dedi.

"KABUL EDİLEMEZ"

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesi konusuna ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Polisin herhangi bir insanı ne olursa olsun bu şekilde öldürmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ DURUM

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir." diye konuştu.