Çavuşoğlu, koronavirüsle mücadeleyi değerlendirdi

Türkiye'nin sağlık altyapısındaki yeterliliğe dikkat çeken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile katıldığı "Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısında konuştu.

Türkiye'nin, alınan tedbirler sayesinde koronavirüs salgınıyla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biriyiz." dedi.

Çavuşoğlu, bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdiklerini bildirerek, şunları söyledi:

Çavuşoğlu: Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliyesini gerçekleştirdik ViDEO

"EN BÜYÜK TAHLİYE OPERASYONUNU GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Rakamların arttığı ülkelere ilave yardımlar gönderiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son derece başarılı gerçekleştirdik, 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik.

90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık, birlikte koordine ettik."