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Çavuşoğlu: "Ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adı da 'Türkiye' olacak

Çavuşoğlu: "Ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adı da 'Türkiye' olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz" dedi.