Çavuşoğlu: "Ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adı da 'Türkiye' olacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz" dedi.
- 01.06.2022 - 06:40
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını 'Türkiye' olarak tescil eden mektubu imzaladı.
"Ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz"
İHA'nın haberine göre, Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.