Çay hasadı için yolculuklar devam ediyor

Çay hasadı için yolculuklar devam ediyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri, hasat için yolculuklarını sürdürüyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay hasadı için seyahat izin belgesi alıp yola çıkan çay üreticileri, memleketlerine ulaşmayı sürdürüyor.

Çay üreticileri, İçişleri Bakanlığı’na başvurarak, izin belgelerini aldı.

Doğu Karadeniz’de 4 ilde başvuru sayılarıyla 50 bine ulaşan çay üreticileri, gece yarısından itibaren memleketlerine doğru yola çıktı.

ÖNLEMLER ALINDI

Büyük çoğunluğu İstanbul'dan kendi özel araçları ve otobüslerle yola çıkanlar, sabah saatlerinden itibaren Karadeniz Bölgesi'ne giriş yapmaya başladı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun il sınırlarında üst düzey önlemler alındı.

Çay hasadı için yolculuklar devam ediyor VİDEO



1 HAFTA EVLERİNDE KARANTİNAYA ALINACAKLAR

Kent girişlerinde takviye polis, jandarma ve sağlık ekipleri görevlendirildi. İl pandemi kurullarınca kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilen üreticiler, 1 hafta evlerinde karantinada kalacak. Evlerinde kalanların temel ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacak. Marketlerden, köy ve mahallelere servisler yapılacak.





SAMSUN'DA UZUN KUYRUKLAR

Yola çıkan üreticiler, Samsun’un Havza ilçesinde uzun araç kuyruğu oluşturdu. Kentin giriş noktası olan Havza'nın Teşvikiye kavşağındaki kontrol noktasında polis ekipleri, çay hasadı için yola çıkanların önce ateşlerini ölçtü ardından da izin belgelerini kontrol etti. Belgesi tam olan üreticilerin geçişine izin verildi.































































