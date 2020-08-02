Çayeli ilçesi açıklarında çıkan hortum kamerada

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Yağışın ardından açıkta oluşan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından merakla izlendi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz Bölgesi için yaptığı şiddetli yağış ve fırtına uyarısının ardından Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında hortum çıktı.

ÇEVRE İLÇELERDEN DE GÖRÜLDÜ

Deniz üzerinde etkili olan hortum, açıktan karaya doğru yanaşınca sahil yolundaki bazı otomobiller durarak hortumun geçmesini bekledi. Yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu.

Hortum çevre ilçelerden de fark edilirken, meraklı vatandaşlar hortumu cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyadan paylaştı.

Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında çıkan hortum korkuttu