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    Çekmeköy'de alkollü sürücü ticari araca çarpıp kaçtı: 1 yaralı

    Çekmeköy - Şile otobanında seyir halinde olan hafif ticari araca, sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
    • 10.11.2022 - 02:34
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    Çekmeköy'de alkollü sürücü ticari araca çarpıp kaçtı: 1 yaralı

    Çekmeköy - Şile otobanı Edirne istikametinde, Suat Kocabey yönetimindeki 34 NJ 1172 plakalı hafif ticari araca, sürücüsünün alkollü tespit edilen 35 DAD 17 plakalı otomobil çarptı.

    Aracıyla kaçarken bariyerlere çarptı

    Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç yola savruldu. Çarpan otomobil ise olay yerinden süratli bir şekilde kaçmaya çalışırken bariyerlere çarpıp takla attı.

    Çekmeköy de alkollü sürücü ticari araca çarpıp kaçtı: 1 yaralı #1

    1 kişi yaralandı

    Çarpmanın etkisiyle araç içinden kendi imkanlarıyla çıkan şahıslar olay yerinden kaçtı. Hafif ticari araç içerisinden bulunan bir kişi ise çarpmanın etkisiyle hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

    Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edilirken Şile otobanı Edirne istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi.

    Çekmeköy de alkollü sürücü ticari araca çarpıp kaçtı: 1 yaralı #2

    Kaçan şahıslar aranıyor

    İHA'nın haberine göre, çekicinin olay yerine gelmesinin ardından kaza yapan araçlar çekiye alınarak otoparka çekildi. Polis ise olay ile ilgili çalışmalarını sürdürürken şahısların arandığı öğrenildi.

    Çekmeköy de alkollü sürücü ticari araca çarpıp kaçtı: 1 yaralı #3


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