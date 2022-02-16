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    Çekmeköy'de çalınan 600 bin TL'lik gıda malzemesi nakliye kamyonuyla taşındı

    İstanbul Çekmeköy'de bir iş yerinden çaldıkları 600 bin liralık gıda malzemesini nakliye kamyonuna yükleyip taşıttıran 3 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 18:14
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    Çekmeköy'de çalınan 600 bin TL'lik gıda malzemesi nakliye kamyonuyla taşındı

    İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Ekşioğlu Mahallesi'nde 7 Şubat tarihinde bir iş yerinden 600 bin TL değerinde gıda malzemesi çalındığı yönünde ihbar alan polis ekipleri konu hakkında araştırma başlattı.

    ÇALDIKLARI MALZEMELERİ NAKLİYE KAMYONUYLA TAŞIDILAR

    Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan araştırmalar sonucu çalıntı malzemelerin nakliye kamyonu ile taşındığı öğrenildi.

    Kamyon plaka bilgileri üzerinden Ümraniye ilçesi Huzur Mahallesi'nde ikamet ettiği tespit edilen M.T. isimli şoföre ulaşıldı. Şahsın ücreti karşılığında nakliye siparişi aldığını ve çalıntı malzemeleri Sancaktepe ilçesindeki bir adrese bıraktığını beyan etmesi üzerine araştırma genişletildi.

    Çekmeköy de çalınan 600 bin TL lik gıda malzemesi nakliye kamyonuyla taşındı #1

    ÇALDIKLARI MALZEMEYLE YAKALANDILAR

    Çalışmaların devamında olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen B.U, Y.Ç. ve D.U. isimli şahıslar, 8 Şubat tarihinde Sancaktepe ilçesi Emek Mahallesindeki bir iş yerinde çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı. Şüphelilerin malzemelerin bir kısmını aynı mahalledeki başka bir adreste muhafaza ettikleri belirlendi, kalan malzemeler de ikinci adreste polis tarafından ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

    Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler 9 Şubat tarihinde adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

    Çekmeköy de çalınan 600 bin TL lik gıda malzemesi nakliye kamyonuyla taşındı #2

    Çekmeköy de çalınan 600 bin TL lik gıda malzemesi nakliye kamyonuyla taşındı #3

    Çekmeköy de çalınan 600 bin TL lik gıda malzemesi nakliye kamyonuyla taşındı #4


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