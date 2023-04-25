Çekmeköy'de tartıştığı sürücüye sopayla saldıran hafriyat kamyonu şoförü yakalandı İstanbul Çekmeköy'de hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü arasındaki yol verme tartışması kavga dönüşmüş; hafriyat kamyonu şoförü, otomobilin önünü keserek sürücüye sopayla saldırmıştı. Yakalanan kamyon şoförüne adli işlem başlatıldı.

DHA

İstanbul'da trafikte korku dolu anların yaşanmasına neden olan kamyon şoförü yakalandı..

Dün saat 15.00 sıralarında Şile otoyolunda meydana gelen olayda, hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hafriyat kamyonu şoförü otomobilin önünü keserek eline aldığı sopayla kamyondan aşağı indi. Otomobil sürücüsü geri manevra yaparak uzaklaşmak istese de trafik nedeniyle uzaklaşamadı.

Sopayla otomobil sürücüsüne saldırdı

Hafriyat kamyonu şoförü elindeki sopayla otomobil sürücüsüne saldırdı. O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İdari para cezası uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, M.D. olduğu belirlenen kişi yakalandı.

M.D adlı şoföre, Karayolları Trafik Kanunu'nun, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek suçundan 951 lira, saygısızca araç kullanmak suçundan 436 lira, duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak suçundan 436 lira olmak üzere toplamda 1.823 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca şüpheli hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma", “Mala Zarar Verme" ve “Kasten Yaralama" suçlarından adli işlem başlatıldı.