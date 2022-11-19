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    Celal Kılıçdaroğlu vefat etti

    Celal Kılıçdaroğlu vefat etti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2022 - 01:12
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 01:59
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 68 yaşındaki kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, bir süredir solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

    Sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından Celal Kılıçdaroğlu taburcu edilmişti. Evli ve 2 çocuk babası Celal Kılıçdaroğlu, bugün 22.00 sıralarında Karabaş Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katındaki evinde aniden fenalaştı.

    Kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi

    Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıçdaroğlu'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı. Celal Kılıçdaroğlu'nun kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    Celal Kılıçdaroğlu'nun vefat haberini Twitter hesabından CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bildirdi.

    Celal Kılıçdaroğlu vefat etti - Video

    Celal Kılıçdaroğlu vefat etti #1

    "Mekanı cennet olsun"

    Hürriyet şunları kaydetti: “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmit’te yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun vefat haberini aldık. Celal Kılıçdaroğlu’na Allah’tan rahmet, Kılıçdaroğlu Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun.”

    Kardeşini hastanede ziyaret etti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Amerika gezisi sonrası Kocaeli’ne gelip kardeşini hastanede ziyaret etmişti.

    Celal Kılıçdaroğlu vefat etti #2

    CHP örgütlerinde üzüntü yarattı

    Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Cemal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybetmesi CHP örgütlerinden büyük üzüntü yaratırken, cenaze bilgileriyle ilgili şuan bir açıklama yapılmadı.

    Celal Kılıçdaroğlu vefat etti #3

    Celal Kılıçdaroğlu vefat etti #4


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