Teke Tek Bilim'e konuk olan Celal Şengör, "Atatürk 50 sene yönetseydi, İsviçre gibi olurduk." dedi.

Habertürk'te Teke Tek Bilim programına Akademisyen Celal Şengör ve Ahmet Arslan konuk oldu.

Atatürk konusunun açılmasıyla birlikte söz alan Arslan, "Atatürk ölmeseydi, 15 sene değilde 50 sene ülkeyi yönetseydi bambaşka birşey olurdu." dedi.

Celal Şengör: Atatürk yaşasaydı İsviçre olurduk - Video

"İsviçre gibi olurduk"

Bunun üzerine Celal Şengör, "İsviçre gibi olurduk. Valla olurduk hocam. Benim kanaatim epey iyi durumda olurduk." ifadelerini kullandı.

"Atatürk İngilizler gibi pragmatik bir adam"

Şengör sözlerine devam ederek, "İktisadımız epey toparlanırdı. Atatürk İngilizler gibi pragmatik bir adam. Hiçbir dogmaya bağlı olmayan biri. Gemiyi zamanın şartlarına göre iyi götürürdü gibi geliyor bana" dedi.

Dışkı yediğini söylemişti

Daha önce öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video ile tepki çeken ve hakkında soruşturma başlatılan Şengör ayrıca dışkı yediğini anlattığı videosu ile gündem olmuştu.