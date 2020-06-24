Çelik: İsrail'in TİKA tabelalarını sökmesi provokasyon

TİKA tabelalarının sökülmesi için "Türkiye'ye yönelik açık provokasyondur." diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tüm dünyanın Tel Aviv'e karşı sesini yükseltmesi gerektiğini söyledi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'nın doğu surları yakınında bulunan Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığı'nın duvarındaki, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na (TİKA) ait tabelaları söktü.

İsrail'in provokasyonuna tepki gecikmedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tel Aviv'in bu hareketinin saygısızlık ve saldırı olduğunu söyledi. Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK AÇIK PROVOKASYON"

"İsrail makamlarının, TİKA'nın Kudüs'te restorasyonunu gerçekleştirdiği Yusufiye Mezarlığı’ndan Türk bayrağını taşıyan TİKA tabelalarını sökmesi Türkiye'ye yönelik açık provokasyondur. O eserlerin ruhuna sinmiş değerler taşa ve toprağa kazınmıştır, tabela sökerek yok edilemez.

Türkiye’nin insanlık adına savunduğu barış değerlerinin temsilcisi TİKA, Orta Asya'dan ve Balkanlar’a, Afrika ve Latin Amerika'dan ve Pasifik Adalarına uzanan geniş coğrafyada “kültürel değerlere saygı” ve “birlikte kalkınma” amacıyla çalışmalarını yürüten bir kuruluşumuzdur.

"TİKA, SON DERECE ŞEFFAF BİR YOL İZLEMEKTEDİR"

TİKA, tüm bu coğrafyalarda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaktadır; son derece şeffaf bir yol izleyerek söz konusu ülkelerde tarihi ve kültürel derinliği olan projelerini gerçekleştirmektedir.

"SAYGISIZLIK VE SALDIRI"

İsrail makamlarının TİKA tabelalarını kaldırarak ortaya koyduğu saygısızlık, aynı zamanda insanlığın ortak kültür mirasını koruma iradesine yönelik de bir saldırı niteliğindedir. Tüm dünya insanlık mirasına saygısızlık yapan İsrail hükümetine karşı sesini yükseltmelidir."