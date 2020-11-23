Cemil Bayık'ın PKK kampındaki ziyafet sofrası

Terör örgütünden güvenlik güçlerine teslim olanlar verdikleri itirafta, PKK kamplarında açlık ve sefalet yaşandığını söylerken, terörist liderlerin ziyafet sofraları devam ediyor.

Terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında büyük bir kararlılıkla operasyonlar düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya nefes aldırmıyor.

Terör örgütünün yıllardır yuvalandığı bölgelere bomba yağdıran Mehmetçik, sefalet içinde kalan örgüte ait yeni bilgileri de gün ışığına çıkarıyor.

Son operasyonda ele geçirilen bir fotoğraf makinesi ve içindeki hafıza kartından örgütün elebaşlarından Cemil Bayık'ın ziyafet sofrasındaki görüntüleri ortaya çıktı.

ÖRGÜT AÇ LİDERLER ZİYAFET SOFRASINDA

Örgütten güvenlik güçlerine teslim olanların itiraflarında, PKK'lıların açlıktan kırıldığı dikkat çekilirken; Cemil Bayık'ın ortaya çıkan lüks sofrasında kendisi ve arkadaşlarıyla birlikte çektiği ziyafetin fotoğrafı, PKK'ya katılanların köle muammelesi gördüğünü bir kez daha kanıtladı.