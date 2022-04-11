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    Cennet Koyu'na çöp bırakan kişi, kargo kolisindeki isim ve adresten bulundu

    Cennet Koyu'na çöp bırakan kişi, kargo kolisindeki isim ve adresten bulundu

    Bodrum'daki Cennet Koyu ormanlık alanına inşaat malzemesi ve çeşitli atıklar döken kişi, çöpler arasındaki kargo kolisinde yazan isim ve adres üzerinden bulunarak ceza yedi.
    • DHA
    • 11.04.2022 - 03:18
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    Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Göltürkbükü Mahallesi’nde çevre kontrolü yapan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Ekibi, Cennet Koyu'ndaki ormanlık alana karton ve naylon poşetler içerisinde inşaat malzemesi ile ambalaj atıkları bırakıldığını gördü.

    Atıkları bırakanlar araştırıldı

    Bunun üzerine çevrede inceleme yapan ekipler, tiner, boya ile akü gibi yanıcı maddeler olduğunu belirlerken, atıkların kimler tarafından bırakıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.

    Cennet Koyu na çöp bırakan kişi, kargo kolisindeki isim ve adresten bulundu #1

    Kargo kolisindeki adres, çöpü atanı ele verdi

    Bu kapsamada, atıklar üzerindeki kargo kolisinin üzerinde yazılı adres ve isme bakarak çevre kirliliğine yol açan kişinin kimliği ve adresi saptadı.

    Cennet Koyu na çöp bırakan kişi, kargo kolisindeki isim ve adresten bulundu #2

    Lüks villanın sahibine 30 bin lira ceza

    Lüks bir villada yaşayan şüpheliye, çevreyi ve doğayı kirlettiği gerekçesiyle 30 bin lira ceza kesildi. Ormana bırakılan atıklar ise belediye ekipleri tarafından toplatıldı.

     

    Cennet Koyu na çöp bırakan kişi, kargo kolisindeki isim ve adresten bulundu #3

    Cennet Koyu na çöp bırakan kişi, kargo kolisindeki isim ve adresten bulundu #4

    Cennet Koyu na çöp bırakan kişi, kargo kolisindeki isim ve adresten bulundu #5

    Cennet Koyu na çöp bırakan kişi, kargo kolisindeki isim ve adresten bulundu #6

    Cennet Koyu na çöp bırakan kişi, kargo kolisindeki isim ve adresten bulundu #7

    Cennet Koyu na çöp bırakan kişi, kargo kolisindeki isim ve adresten bulundu #8

    Cennet Koyu na çöp bırakan kişi, kargo kolisindeki isim ve adresten bulundu #9

    Cennet Koyu na çöp bırakan kişi, kargo kolisindeki isim ve adresten bulundu #10


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