Ceren Özdemir davasında katil yeniden mahkemede

Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren katil, bugün yeniden hakim karşısına çıkarıldı.

Ordu’da, 3 Aralık 2019 günü, Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldürüp yakalanacağı esnada, polis memurlarını bıçakla yaralayan Özgür Arduç, bugün yeniden Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

10 ŞUBAT VE 31 MART’TA HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Cinayetin işlendiği günün ardından polis ekipleri tarafından yakalanacağı esnada, Zeki Çelik ve Haydar Değerli isimli polis memurlarını da bıçakla yaralayan katil Özgür Arduç, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 Şubat ve 31 Mart tarihlerinde hakim karşısına çıkmış, polis memuru Zeki Çelik için Adli Tıp Kurumundan sağlık raporu istenmiş ve mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarih olan bugüne ertelemişti.

DURUŞMA SEGBİS’DE GÖRÜLDÜ

Özgür Arduç bugün Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında maske takılarak Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yeniden hakim karşısına çıktı.

Polisleri yaralamaktan görülen davada katil Özgür Arduç, söyleyecek bir sözünün olmadığını belirtti.

DAVA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Mahkeme heyetinin 31 Mart tarihinde, Zeki Çelik'in yaralanmasının organ işlevinin sürekli zayıflaması ve yitirilmesi noktasında değerlendirilmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu’ndan istediği kati rapor henüz mahkemeye ulaşmadığı için dava ileri bir tarihe ertelendi.