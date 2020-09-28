Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama yapıldı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hasta bakıcı olan Asım Baştürk, İstanbul'da yapılan aşı denemelerine katılan ilk isim oldu.
- DHA
- 28.09.2020 - 12:12
Koronavirüs ile mücadelede aşı çalışmaları devam ederken Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısının gönüllü uygulamasının Faz 3 aşamasına Türkiye de dahil edildi.
Aşının ilk dozu, geçtiğimiz günlerde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gönüllülere yapılırken, bugün ise ilk kez İstanbul'da yapıldı.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki aşılama çalışması Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ile Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
İLK GÖNÜLLÜ HASTA BAKICI OLDU
400 doz kişiye bugün aşının ilk dozu verilmeye başlanırken, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hasta bakıcı olan Asım Baştürk gönüllü olarak ilk aşıyı oldu.