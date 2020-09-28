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Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama yapıldı

Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama yapıldı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hasta bakıcı olan Asım Baştürk, İstanbul'da yapılan aşı denemelerine katılan ilk isim oldu.