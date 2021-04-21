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    Çeşme açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 21.04.2021 - 18:41
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    Çeşme açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 03.40 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

    30 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

    İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılar kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

     

    Çeşme açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı #1


    Çeşme açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    Çeşme açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı #3

    Çeşme açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı #4

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