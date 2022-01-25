Euro
15.1865
-0.75%
Dolar
13.4525
-0.40%
Altın
798.8840
-0.20%
Borsa
1945
1.82%
Bitcoin
501.592
6.06%
BTXN Coin
29.80
1.01%
-1ºC
İstanbul
Çok bulutlu -1 C

    Çeşme açıklarında 40 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 40 kaçak göçmen kurtarıldı.
    • DHA
    • 25.01.2022 - 18:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çeşme açıklarında 40 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 17.50 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında iki can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen bilgisini aldı.

    40 GÖÇMEN KURTARILDI

    Harekete geçen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı içerisindeki 40 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

     

     

    Çeşme açıklarında 40 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Çeşme açıklarında 40 kaçak göçmen kurtarıldı #2


    Görüş Bildir