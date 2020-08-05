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    Çeşme Kaymakamı'nın görev yeri değiştirildi

    Kaymakam Hacı Mehmet Kara, İçişleri Bakanlığı kararı üzerine Manisa Vali Yardımcılığı'na getirildi.
    • AA
    • 05.08.2020 - 13:11
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 13:11
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    Çeşme Kaymakamı'nın görev yeri değiştirildi

    İzmir Çeşme ilçesinin Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın, İçişleri Bakanlığınca görev yeri değiştirildi.

    VALİ YARDIMCISI OLDU

    Hacı Mehmet Kara, Manisa Vali Yardımcılığı'na getirilirken; Çeşme Kaymakamlığı'na ise İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı atandı.

    Çeşme Kaymakamı'nın görev yeri değiştirildi #1

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