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- Çeşme Kaymakamı'nın görev yeri değiştirildi
Çeşme Kaymakamı'nın görev yeri değiştirildi
Kaymakam Hacı Mehmet Kara, İçişleri Bakanlığı kararı üzerine Manisa Vali Yardımcılığı'na getirildi.
- AA
- 05.08.2020 - 13:11
- Güncelleme : 05.08.2020 - 13:11
İzmir Çeşme ilçesinin Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın, İçişleri Bakanlığınca görev yeri değiştirildi.
VALİ YARDIMCISI OLDU
Hacı Mehmet Kara, Manisa Vali Yardımcılığı'na getirilirken; Çeşme Kaymakamlığı'na ise İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı atandı.