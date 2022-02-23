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    Çeşme Limanı'nda terör tatbikatı

    Ulusoy Çeşme Uluslararası Limanı'ndaki tatbikatta, senaryo gereği limandaki bir gemiye sızıp bomba yerleştiren ve mürettebatı rehin alan teröristler etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 23.02.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 15:48
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    Çeşme Limanı'nda terör tatbikatı

    İzmir'in Çeşme ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, limanlara yönelik olası terör saldırılarına karşı tatbikat yapıldı.

    Ulusoy Çeşme Uluslararası Limanı'nda "Limana terörist sızma ve gemiyi ele geçirme" ismiyle düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği 3 terörist, feribot iskelesi ile otopark arasındaki çevre telini kesip limana ve burada demirli Ulusoy-14 gemisine sızdı.

    TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Mürettebatı rehin alan teröristler, gemiye patlayıcı yerleştirdi.

    Kaptanın gizli şekilde alarm vermesiyle harekete geçen ekipler, operasyona başladı.

    Operasyonda Özel Harekat polisleri limandaki teröristleri etkisiz hale getirdi.

    Çeşme Limanı'nda 'terör tatbikatı' yapıldı VİDEO

    BOMBALAR FÜNYE İLE PATLATILDI

    Sahil Güvenlik helikopteriyle gemiye inen jandarma ekibi de buradaki teröristleri etkisiz hale getirip kaptanı kurtardı.

    Bomba imha uzmanları, gemi etrafına teröristlerce yerleştirilen bombaları fünye ile patlattı.

    Etkisiz hale getirilen teröristlerin, polis ekiplerince gözaltına alınmasıyla tatbikat tamamlandı.

    Çeşme Limanı nda terör tatbikatı #1

    KURUMLAR DA DESTEK VERDİ

    Tatbikatı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel ile öteki yetkililer izledi.

    Tatbikata, çok sayıda kurum da destek verdi.

    Çeşme Limanı nda terör tatbikatı #2

    Çeşme Limanı nda terör tatbikatı #3

    Çeşme Limanı nda terör tatbikatı #4

    Çeşme Limanı nda terör tatbikatı #5

    Çeşme Limanı nda terör tatbikatı #6

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