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    Çeşme'de 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

    Çeşme Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çeşme’ye uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla geldiği tespit edilen 2 kişiyi yakaladı.
    • İHA
    • 14.03.2021 - 00:24
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    Çeşme'de 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

    Çeşme Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, F.K. adlı zanlının, uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla Çeşme’ye geldiğini ve bir butik otelde konakladığını tespit ettiler.

    UYUŞTURUCU MADDE, TABANCA VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

    Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 11 Mart ve 13 Mart tarihlerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda, F.K. adlı zanlı yakalandı. Zanlının üst aramasında ve konakladığı butik otel odasında yapılan arama sonucunda, metamfetamin, esrar, sentetik uyuşturucu, bong ve 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

    2 TUTUKLAMA

    Narkotik ekiplerinin çalışması sonucunda yakalanan F.K. ve beraberinde yakalanan Ç.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    Çeşme de 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı #1

    Çeşme de 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı #2

    Çeşme de 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı #3

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